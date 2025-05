Calciomercato Juventus, Douglas Luiz può partire? Le ultime

AFP via Getty Images

Il futuro di Douglas Luiz sembra sempre più lontano dalla Juventus. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il centrocampista brasiliano potrebbe lasciare Torino al termine della stagione, dopo un’annata al di sotto delle aspettative.Arrivato con grandi speranze, Douglas Luiz non è riuscito a imporsi come titolare fisso, anche a causa di continui problemi fisici che ne hanno limitato la continuità e condizionato il rendimento. Gli infortuni e una condizione altalenante hanno frenato il suo impatto nella rosa bianconera, portando la dirigenza a riflettere sul suo futuro.

In caso di offerta da almeno 40 milioni di euro, la Juventus potrebbe decidere di cederlo per finanziare il calciomercato in entrata. Una cifra ritenuta congrua per rientrare parzialmente dell’investimento e aprire margini di manovra per nuovi rinforzi, soprattutto a centrocampo.La Premier League osserva con interesse: alcuni club inglesi avrebbero già sondato il terreno, pronti a riportare Luiz in un campionato che conosce bene, dopo gli anni positivi all’Aston Villa. Per la Juventus si prospetta quindi una sessione estiva con tanti movimenti in mediana, e il nome di Douglas Luiz potrebbe essere tra i primi a lasciare spazio.