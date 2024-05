C'è una possibilità concreta che Matiaslasci la. Il giovane argentino è nel mirino di diversi club europei, interessati al suo talento e al suo potenziale. La Juventus, dal canto suo, potrebbe trarre vantaggio dalla cessione del giocatore, reinvestendo i proventi della vendita per perseguire i loro obiettivi di mercato principali. Tra i nomi in cima alla lista dei desideri dei bianconeri ci sono Riccardo Calafiori e Teun Koopmeiners. L'eventuale cessione di Soulé potrebbe quindi rappresentare un'opportunità strategica per la Juventus di rafforzare ulteriormente la squadra in vista della prossima stagione. Lo riporta Fabrizio Romano.