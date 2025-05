Calciomercato Juventus, cosa succede con Lucca

La Juventus guarda già al futuro e inizia a pianificare le mosse per rinforzare il reparto offensivo nella prossima sessione di calciomercato. Secondo quanto riportato da Sportitalia e in particolare da Alfredo Pedullà, l’obiettivo principale dei bianconeri resta Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli è considerato il profilo ideale per guidare l’attacco della Juve, anche se l’operazione si preannuncia complessa e molto onerosa.La strategia del club però non si ferma al solo Osimhen. La Juventus, infatti, starebbe valutando l'acquisto di un secondo attaccante per completare il pacchetto offensivo e garantire maggiore profondità alla rosa. Tra i nomi presenti nella lista dei dirigenti bianconeri c'è anche Lorenzo Lucca dell’Udinese.

L’attaccante classe 2000 ha attirato l’attenzione di diversi club di Serie A grazie alla sua crescita costante e alle buone prestazioni offerte in questa stagione. Lucca rappresenterebbe un profilo giovane, fisico e con ampi margini di miglioramento, ideale per affiancare un grande centravanti come Osimhen.La Juventus continua così a lavorare su più fronti, cercando di costruire un attacco competitivo e futuribile, in linea con le ambizioni del club per le prossime stagioni.