Calciomercato Juventus, cosa succede con Kolo Muani

AFP via Getty Images

Il percorso diallaha subito una brusca inversione. Dopo un inizio scintillante con 5 gol nelle prime 3 partite di Serie A, l’attaccante francese è finito ai margini, senza segnare nelle successive 6 gare e addirittura senza minuti nella prima uscita con Igor Tudor in panchina. Il tecnico croato ha scelto di rilanciare Dusan Vlahovic, ridisegnando le gerarchie offensive, anche se non è escluso che i due possano giocare insieme presto, magari già contro la Roma, con Yildiz alle loro spalle nel 3-4-1-2.L’ex allenatore bianconero, Thiago Motta, aveva avuto un ruolo fondamentale nel convincere Kolo Muani ad accettare il trasferimento dal PSG. Arrivato in prestito per sei mesi con un costo di 1 milione più 3,5 di stipendio, il suo futuro a Torino è ora incerto. Per riscattarlo servirebbero 60-70 milioni, una cifra elevata per le casse juventine. Tuttavia, la società potrebbe trattare con il PSG per un rinnovo del prestito con un riscatto fissato tra i 40 e i 45 milioni.

Molto dipenderà dalle scelte di Tudor e dalla volontà del giocatore, il cui futuro in bianconero resta ancora tutto da scrivere.