L'interesse diper giovani talenti non si esaurisce. Entrambi i club stanno monitorando da vicino Patrick Dorgu, 19enne del Lecce, prospetto dal costo contenuto ma dal potenziale intrigante. In particolare, attira l'attenzione il caso di Francesco, 16enne milanista, il più giovane debuttante nella storia della Serie A. Nonostante il suo impatto precoce, il suo contratto con il Milan non è ancora stato rinnovato. La Juventus, attenta a investire nel futuro, valuta l'opportunità di assicurarsi questo gioiello per i prossimi anni.