Sono basse, al momento, le percentuali di un trasferimento estivo di Rodrigoalla. Il nome dell'argentino, attualmente in forza all'con cui è in scadenza nel 2026, viene spesso accostato ai bianconeri, che nei prossimi mesi dovranno necessariamente rivoluzionare il centrocampo per renderlo più competitivo in vista degli impegni internazionali. L'ex Udinese è valutato circa 25 milioni di euro. Per quanto non semplicissima da percorrere, la pista va comunque monitorata in vista del mercato, così come altre - come quella che porta a Lazar Samardzic - che potrebbero farsi più calde di settimana in settimana.