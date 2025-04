Calciomercato Juventus, cosa è cambiato per Cambiaso

Getty Images

Il futuro di Andrea Cambiaso alla Juventus è sempre più in bilico. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Manchester City e Liverpool stanno intensificando il pressing sul terzino bianconero in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Dopo una stagione in costante crescita, il classe 2000 ha attirato l’attenzione dei top club europei, pronti a investire cifre importanti pur di assicurarselo.La posizione della Juventus, rispetto a gennaio, è cambiata. Se nei mesi scorsi il club aveva alzato un muro per trattenere il giocatore, ora la situazione è più fluida. Di fronte a un’offerta da almeno 50 milioni di euro, la dirigenza bianconera difficilmente direbbe ancora una volta di no.

Le prossime settimane saranno fondamentali per capire quale direzione prenderà il futuro di Cambiaso. La Juve, alle prese con un bilancio da sistemare e un mercato da costruire, potrebbe scegliere di sacrificare uno dei suoi talenti più in crescita per finanziare nuovi innesti. Intanto, le sirene inglesi suonano sempre più forti.