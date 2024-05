Le conferme sul possibile arrivo di Edonallasi fanno sempre più consistenti, come riporta calciomercato.com. Il giovane attaccante esterno classe 1999, in forza al Lille e alla nazionale kosovara, è oggetto di interesse da parte del club bianconero. Le trattative con il club francese sono in corso e si ipotizza una chiusura dell'affare intorno ai 15 milioni di euro. Zhegrova è considerato un talento emergente nel panorama calcistico europeo e il suo arrivo potrebbe rappresentare un importante rinforzo per la Juventus in vista della prossima stagione.