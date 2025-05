Calciomercato Juventus, ci sono novità su Osimhen

Getty Images

Il calciomercato della Juventus parte inevitabilmente anche da questa stagione. I bianconeri sono ancora in corsa per la Champions League, e contro la Lazio sarà una gara decisiva per questo obiettivo, dichiarato fin da inizio anno dalla società. La squadra di Baroni non vince in casa da oltre 90 giorni, mentre quella di Tudor non fa lo stesso in trasferta da più di 70.La Champions sarà fondamentale anche per il mercato bianconero, soprattutto sul fronte attacco. La partenza diappare sempre più probabile, mentre resta da valutare la situazione di, che ha visto calare il suo rendimento.

Il grande sogno in attacco è Victor Osimhen, valutato. La clausola del Napoli di 75 milioni non vale per i club italiani, e sull'attaccante c'è anche l'Al Hilal che ne offrirebbe. Tra la Juventus e il nigeriano c'è stato un contatto, ma l'operazione resta complicata .