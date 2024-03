Samuelè uno dei giocatori della Juventus in scadenza di contratto nel 2025. Il giovane inglese, classe 2003, attualmente percepisce uno stipendio di 500mila euro netti (equivalenti a 655mila euro lordi), in linea con gli standard del club torinese. Tuttavia, sembra probabile la sua cessione all'estero, poiché ha ricevuto poco spazio in squadra durante la stagione. Il Tottenham, tra gli altri club inglesi, ha mostrato interesse per lui. Iling Unior è stato relegato sulla fascia sinistra, con la concorrenza di Kostic e, eventualmente, Andrea Cambiaso. Considerando che gli resta solo un anno di contratto, la dirigenza della Juventus mirerà probabilmente a venderlo per evitare di perderlo a parametro zero. La sua situazione sarà da seguire da vicino, come riporta calciomercato.com.