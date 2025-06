Calciomercato Juventus, chi sono gli obiettivi in difesa

La Juventus continua a lavorare sul fronte difensivo in vista della prossima stagione, con Leonardo Balerdi del Marsiglia tra i principali obiettivi di mercato. Il difensore argentino è considerato la prima scelta dal tecnico Igor Tudor, che lo ha già allenato nella sua esperienza francese e ne apprezza le qualità tecniche e tattiche. Tuttavia, la trattativa con il club transalpino si presenta complessa, anche a causa della ferma volontà del Marsiglia di trattenere il giocatore.Nel caso in cui non si riuscisse a sbloccare l’operazione, la dirigenza bianconera è pronta a valutare alternative credibili. Tra queste spicca il nome di Giovanni Leoni, giovane centrale del Parma reduce da una stagione positiva. Il difensore italiano è già finito nel mirino di diversi top club, tra cui Inter e Milan, a conferma del suo crescente valore sul mercato.

Nonostante la preferenza iniziale per Balerdi, la Juventus rimane vigile su tutte le possibili soluzioni, cercando un profilo affidabile e compatibile con il progetto tecnico di Tudor. La scelta definitiva dipenderà anche dall’evoluzione delle richieste economiche e dalle strategie degli altri club coinvolti. Il mercato resta aperto e in continua evoluzione, con la Juventus attenta a cogliere ogni opportunità.