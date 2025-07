Juventus, è anche il momento di vendere: la lista dei (possibili) partenti

In attesa di capire come andranno le cose con Francisco Conceicao Jadon Sancho , lacontinua a lavorare per dare corpo quanto prima a quella che potrebbe essere un'altra semi-rivoluzione, con un totale di sette colpi in entrata - è Tuttosport a contarne tanti - per rinforzare tutti i reparti, dopo l'arrivo di Jonathan David per l'attacco che ha inaugurato la serie la scorsa settimana. Sull'agenda di Damien Comolli, però, non ci sono solo gli acquisti. L'organico con cuisi appresta ad affrontare il raduno e poi il ritiro nel quartier generale di Adidas in Germania, infatti, è decisamente troppo ampio, arrivando potenzialmente a sfiorare con i nuovi innesti le cinquanta unità (per quanto, chiaramente, non tutte abbiano lo stesso peso).

Juventus, i giocatori che possono partire

Bisogna sfoltire, dunque, e anche in fretta. La prima mossa, in questo senso, dovrebbe essere l'addio di, pronto a unirsi al Marsiglia di Roberto De Zerbi dopo aver rifiutato il trasferimento al Nottingham Forest dove avrebbe dovuto andare con, a sua volta con le valigie in mano. Due cessioni, queste, che aiuteranno sicuramente la Juve a ottenere un utile tesoretto, anche se il vero tema sul fronte delle uscite è sempre quello relativo a Dusan Vlahovic , che nel rimanere fermo sulle proprie posizioni non sta aiutando il club bianconero a impostare il resto del lavoro. Discorso simile per, ormai considerato fuori dal progetto e molto "ingombrante" per ingaggio.Sul fronte stipendi, merita un discorso a parte la situazione di, da troppo tempo intrappolato in una serie di prestiti che non hanno mai rappresentato la svolta tanto attesa. Il centrocampista brasiliano, che il Girona sta valutando di riaccogliere dopo gli ultimi sei mesi positivi, guida il gruppo dei rientrati alla base e già in cerca di una nuova destinazione: tra questi figurano anche, quest'ultimo attualmente in trattativa con il Genoa, mentresembrano destinati a restare, almeno per il momento.C'è poi, reduce da un’operazione alla spalla, che sarà valutato da vicino da Igor Tudor durante il ritiro. Chi rischia invece di restare fuori dai piani? Tra gli altri, chi non ha convinto negli ultimi mesi – come l’innesto invernale, ancora fermo ai box – ma anche chi reclama più spazio, come(spesso impiegato come “dodicesimo” e tentato dall'idea di vivere finalmente un'esperienza da protagonista) o il giovane, che potrebbe partire in prestito in Italia per trovare più spazio. Infine, ci sono le questioni contrattuali più delicate:, in scadenza tra un anno, e chi invece potrebbe garantire una cessione redditizia, con il già citato Mbangula in prima fila come possibile fonte di plusvalenza.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui