Getty Images

Calciomercato Juventus, chi è l'alternativa a Tonali per l'estate?

un' ora fa



Il grande sogno della Juventus per la prossima estate è quello di arrivare a Sandro Tonali. Il club bianconero, infatti, ha individuato nel centrocampista del Newcastle il rinforzo ideale per alzare il tasso qualitativo del centrocampo bianconero, specialmente alla luce della stagione deludente di Douglas Luiz e di Teun Koopmeiners. L'ex Milan, del resto, è un profilo che piace da tempo e Cristiano Giuntoli potrebbe tornare alla carica in estate. Ma qualora non dovesse concretizzarsi l'affare, ecco che la Juventus sarebbe pronta a varare il piano B, che porta al nome di Ederson, faro di centrocampo dell'Atalanta e protagonista di un'annata strepitosa con la maglia della Dea. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport.