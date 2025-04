Calciomercato Juventus, chi è il primo obiettivo in difesa

La Juventus ha le idee chiare per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il primo nome sulla lista dei desideri è Pietro. Il giovane difensore della Fiorentina si è messo in mostra in questa stagione con prestazioni solide e personalità, attirando l’interesse di diversi club, tra cui anche il Napoli.I bianconeri hanno individuato in Comuzzo il profilo ideale su cui puntare per il futuro, e sarebbero pronti a sferrare l’assalto già a partire da giugno. La Fiorentina, consapevole del valore del proprio talento, non intende fare sconti: come riportato da La Nazione, il club viola valuta il cartellino del centrale 40 milioni di euro.

Si prospetta quindi un’operazione importante, sia dal punto di vista tecnico che economico, per la Juventus, che punta a rinnovare il reparto arretrato con giocatori giovani e di prospettiva. Comuzzo, classe 2005, rappresenta un investimento in ottica futura, ma anche una possibile risorsa immediata per il nuovo corso bianconero. I contatti sono destinati ad intensificarsi nelle prossime settimane, con la Juve pronta a fare sul serio.