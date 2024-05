Per la- come riporta Tuttosport -, reparto più bisognoso di rinforzi è quello che da due anni è privo di un giocatore chiave come Pogba, con Rabiot e McKennie a rischio di partenza. Anche con il ritorno dalla squalifica di Fagioli, si rende necessario almeno un innesto di qualità. In caso di cessione di Pogba e/o McKennie, in scadenza rispettivamente a giugno e nel 2025, si guarda con interesse al talento dell'Atalanta, anche se il suo costo è di 60 milioni. Samardzic è un'opzione più economica, mentre Merino della Real Sociedad e Thuram del Nizza potrebbero essere valide alternative fisiche a Rabiot, entrambi in scadenza nel 2025.