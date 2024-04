Teunnon è solo nel mirino della. Come riporta Sport Mediaset, anche ilè sulle tracce del centrocampista olandese ed è pronto a presentare all’Atalanta un'offerta decisamente importante, da un valore pari a sessanta milioni di euro.La Juventus, intanto, continua a mantenere i vivi contatti con l’entourage di Koopmeiners per quello che viene considerato il top target per l’estate. Arrivare all’olandese non sarà una missione semplice per Giuntoli, l’Atalanta pretende una cifra vicina ai 60 milioni di euro. Per il direttore sportivo bianconero l’unica via percorribile è quella di almeno 3 cessioni di peso (Kean, Iling Jr. e Soulé) per finanziare il grande colpo a centrocampo.