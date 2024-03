In questo momento della stagione, tutte le squadre stanno valutando le occasioni più vantaggiose a parametro zero. Ad esempio, l'Inter si è dimostrata pronta su Taremi e Zielinski. Anche lavorrebbe fare lo stesso con Mario, difensore centrale spagnolo in scadenza di contratto a luglio con l'Atletico Madrid, ma incontrerà delle difficoltà. Le trattative per il rinnovo con i colchoneros si sono riaperte recentemente; Simeone non è ancora convinto di perdere un giocatore che ha dato un contributo significativo alla squadra nel passato recente e anche in questa stagione. Lo riporta calciomercato.com.