Laha messo in cima alla lista dei desideri Riccardo, considerato non solo un obiettivo primario ma una priorità assoluta. Cristianoha ottenuto il pieno consenso del giocatore per il trasferimento in bianconero e ora sta negoziando con ildel Presidente Saputo. I contatti, intensificatisi nelle ultime settimane, hanno portato a una richiesta iniziale chiara:. La determinazione della Juventus nel raggiungere questo accordo riflette la sua volontà di rafforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione.La straordinaria stagione al Bologna ha resooggetto di grande interesse anche all'estero, soprattutto da parte delguidato da Xabi Alonso. Sebbene lusingato da tale attenzione, il giocatore ha chiaramente dichiarato la sua priorità assoluta per la Juventus . Il suo obiettivo è consolidare la collaborazione con, il tecnico che ha rivoluzionato la sua carriera professionale e che è destinato a guidare la Vecchia Signora, come riporta calciomercato.com.Giuntoli dovrà dimostrare grande destrezza e creatività sul mercato per garantire un equilibrio finanziario sostenibile tra entrate e uscite. In questo contesto, l'utilizzo di contropartite tecniche si presenta come una soluzione quasi inevitabile. Al Bologna interessa particolarmente Tommaso Barbieri, giovane terzino destro classe 2002 in prestito al Pisa dalla Juventus. Un altro nome in discussione è quello del difensore portoghese Tiago Djalo (le difficoltà potrebbero derivare dall'alto ingaggio del giocatore). Mentre si discutono idee e strategie, la Juventus accelera nella trattativa per Calafiori, mostrando un'impegno deciso nel rafforzare il proprio reparto difensivo.