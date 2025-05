Calciomercato Juventus, attenzione a Kelly

Getty Images

Acquistato per circa 20 milioni di euro con grandi aspettative, Lloyd Kelly non è ancora riuscito a incidere come ci si aspettava nella Juventus. Il difensore centrale inglese, reduce da un infortunio che lo tiene ancora fermo ai box, non ha ancora avuto modo di dimostrare il suo reale valore sul campo. Le sue qualità non sono in discussione, ma l’impatto sul progetto tecnico è stato finora molto limitato.La situazione sta iniziando a generare qualche riflessione in società. Le attese nei confronti dell’ex Bournemouth erano alte, ma l’assenza di risposte concrete a livello di rendimento apre a nuovi scenari. In particolare, se dovesse arrivare un’offerta interessante da parte di un altro club, la dirigenza potrebbe anche valutare la possibilità di cedere il giocatore già in estate.

Non è una bocciatura definitiva, ma un’apertura a eventuali sviluppi di mercato. Kelly resta un profilo di valore, giovane e con margini di crescita, ma la sua permanenza non è più così certa. Molto dipenderà dalle condizioni fisiche e da eventuali richieste nelle prossime settimane. Intanto, il suo nome finisce tra quelli da tenere d’occhio in vista della prossima sessione di mercato.