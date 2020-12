La Juventus non molla l'idea Rodrigo De Paul, nonostante le resistenze dell'Udinese. L'argentino potrebbe presto passare nella scuderia di Mino Raiola: un fattore che può favorire il trasferimento alla corte di Andrea Pirlo. Il direttore generale dell'Udinese Marino ha provato a blindarne il futuro per gennaio, ma un tentativo delle big per lui ci sarà.