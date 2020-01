La Juve ha chiuso l'acquisto di Enzo Barrenechea, giovane centrocampista proveniente dal Sion che in estate l'aveva acquistato dal Newell's Old Boys con la regia proprio della Juventus. In Argentina viene considerato un "crack", come si suol definire i migliori prospetti in Sudamerica. E, chi lo ha visto giocare da vicino, ci rivede la quantità e qualità offerta in campo da Rodrigo Bentancur. Il nuovo centrocampista bianconero giocherà in Primavera e ieri era già a Vinovo dove ha incontrato l'amico Matias Soule, appena arrivato dal Velez.