Calciomercato Juve, la situazione Zirkzee

Nella lista degli attaccanti di interesse della dirigenza dellafigura anche Joshua, in ottima forma con il. Tuttavia, l'attaccante olandese è ora oggetto di attenzione da parte di vari top club, aumentando il rischio di un'asta competitiva per il suo trasferimento. La base della trattativa è stimata tra i 40 e i 50 milioni di euro, una cifra considerevole che la Juventus potrebbe affrontare solo in caso di cessione di. La situazione del mercato si fa intricata, con la Juve impegnata a valutare opzioni e strategie per garantire rinforzi adeguati nel reparto offensivo.

Calciomercato Juve, il retroscena su Zirkzee

Joshuapiace anche alla, eccome se piace. A piacere di meno però è il prezzo, 40 milioni valgono solo per il Bayern Monaco grazie a quegli accordi collaterali al trasferimento al Bologna. Che comunque rimanda ogni discorso in estate, quando la Juve saprà anche cosa fare con DusanJoshuaaveva già sperimentato il calcio italiano nella stagione 2020-21 quando il direttore sportivo del Parma, Carli, lo portò in Emilia-Romagna. La sua permanenza con gli emiliani durò solo sei mesi, durante i quali, a causa di un infortunio, riuscì a giocare solo quattro partite. Il Parma, nella corsa per portarlo in Serie A, superò la concorrenza di diverse squadre, tra cui la, che all'epoca aveva richiesto informazioni al. Nonostante questo interesse, il trasferimento non si concretizzò, e al termine della stagione Zirkzee fece ritorno in Germania. Successivamente, fu ceduto all'Anderlecht, che gareggiò con l'Hellas Verona per portarlo nella Jupiler Pro League.