La Juve di Allegri in fase di costruzione. In attesa di capire il futuro di Ronaldo, più distante da Torino, in attacco si ripartirà da Paulo Dybala e Alvaro Morata. E servirà un'altra punta, un centravanti, capace di integrarsi al meglio con tutti gli attaccanti bianconeri. Guadagna posizioni nelle preferenze Dusan Vlahovic, ma la Fiorentina non ha intenzione di venderlo. Sempre calda la pista che conduce a Mauro Icardi. Mentre la conferma di Ronald Koeman avvicina al Barcellona l'olandese Memphis Depay, anche se la Juve proverà a inserirsi fino all'ultimo. Lo riferisce calciomercato.com.