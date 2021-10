"Il contatto è di quelli che possono lasciare il segno". Apre così la Gazzetta dello Sport, che fa il punto sull'affare Vlahovic-Juve e scrive: "La Juve sta dialogando con l’entourage di Dusan Vlahovic e ha capito che ci vogliono almeno 6 milioni di euro netti all’anno per conquistare il suo sì. Per ora è solo un indizio, ma permette di capire che i lavori sono in pieno corso. Il club bianconero si sta dando da fare per cercare un centravanti e la scelta di Rocco Commisso di vendere il proprio giocatore a gennaio evidentemente comporta un approfondimento in tempi stretti". Ma non solo. Questo nuovo passo segue quelli di metà settembre, quando i dirigenti bianconeri tastarono il polso alla dirigenza viola: a Torino si stanno adoperando per capire se il grande colpo può essere centrato subito o se bisognerà aspettare l’estate.