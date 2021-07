e poi? Si sono fatti molti nomi in questo periodo, perché la Juve sonda il terreno e valuta alternative, ma Allegri sembra avere le idee piuttosto chiare: vuole tenere. Come scrive la Gazzetta: "Per la porta la soluzione è Mattia Perin, che rientrerà dal prestito al Genoa ed è perfetto per prendere il posto di Buffon. Il giocatore preferirebbe andare a fare il titolare altrove, ma la Juventus gli ha già detto che lo lascerà partire solo a titolo definitivo: il Genoa per ora si è fatto avanti solo per il prestito. Dal Genoa rientrerà pure Luca Pellegrini, che può restare per fare il vice Alex Sandro: si giocherà il posto sulla corsia sinistra con Gianluca Frabotta, che piace a Genoa e Atalanta ma verrà comunque valutato da Allegri in ritiro".