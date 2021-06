"Il mercato nell’agenda del Governo è forse al primo posto: c’è da muoversi in fretta. La società metterà sul tavolo le idee sul budget, Nedved, Allegri e Cherubini ragioneranno di calciatori. Locatelli mette d’accordo tutti ma per lui non si può aspettare troppo: una delle squadre top presto o tardi alzerà la voce. La Juve lì al centro cambierà ma tra un pensiero ai terzini e uno alla porta (uno preciso, nato a Castellammare il 25-2-’99), c’è una ragionevole certezza: in città ad agosto ci sarà un altro 9". E' quanto riporta la Gazzetta dello Sport.