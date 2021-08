Ancora una settimana a disposizione di Jorge Mendes per definire il futuro di Cristiano Ronaldo. Secondo il ​Corriere dello Sport, l'agente di CR7 cercherà da qui al 31 agosto di riaprire delle piste per l'addio del portoghese alla Juventus. Su tutte, Manchester United, City e Paris Saint-Germain. Sette giorni in cui si gioca tutto.