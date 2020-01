Emre Can resta il nome più chiacchierato della Juve per il mercato di gennaio, chiuso in difesa dall'infortunio di Merih Demiral che di fatto blinda alla Continassa Daniele Rugani. Il centrocampista tedesco ex Liverpool è uno dei meno utilizzati dal tecnico bianconero Maurizio Sarri e anche questa sera potrebbe non partire dal primo minuto. Emre Can piace al Manchester United e al PSG e la Juve è disposta ad ascoltare solo offerte dai 30 milioni di euro in su consapevole anche che dalla prossima estate scatterà una clausola rescissoria da 50 milioni che l'entourage del calciatore volle inserire nel contratto al momento della firma con la Juve.