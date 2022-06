Dopo che la situazione legata ad Angel Di Maria ha subito una brusca frenata, i dirigenti bianconeri hanno lecitamente iniziato a guardarsi attorno, con la speranza di non restare scoperti nel caso in cui la trattativa per il Fideo saltasse. Proprio in questa direzione, la Vecchia Signora avrebbe riacceso i riflettori su un vecchio obiettivo, Rodrigo De Paul. L'ex fantasista dell'Udinese potrebbe lasciare l'Atletico Madrid che però, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, chiede una cifra vicina ai 40 milioni di euro, considerata eccessiva dai dirigenti della Continassa.