Tuttosport in prima pagina fa il punto della situazione in casa Juventus. La priorità sul mercato è quella di trovare un rinforzo in difesa e il nome nuovo è quello di Igor della Fiorentina. Nome che si aggiunge all'altro sempre della Viola: Nicola Milenkovic. Il serbo piace da tanto tempo e questa potrebbe essere l'anno buono. Costo? 15 milioni di euro.