Quando Neymar chiama, per un connazionale è difficile rispondere. Secondo quanto riportato da Elgoldigital, il futuro del centrocampista brasiliano del Bayern Monaco Philippe Coutinho potrebbe essere in maglia Paris Saint-Germain: non la Juventus, quindi, che pure si era interessata a Coutinho come sondaggio per la prossima estate. Il giocatore, infatti, sarebbe stato richiesto alla dirigenza parigina proprio da Neymar, che vorrebbe portare sotto la Tour Eiffel il suo amico e compagno di Nazionale, che in Italia abbiamo visto - senza troppe fortune - con la maglia dell'Inter.