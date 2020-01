Colpo a sorpresa per la Signora. Come riporta Fichajes.net, i bianconeri sono tornati a farsi sotto per il terzino del Real Madrid Marcelo. Il futuro del brasiliano è più incerto che mai e secondo il portale iberico il laterale del Real Madrid vive un momento delicato in Spagna. Zidane - per il futuro - sembra credere molto in Ferland Mendy. L'addio, dunque, è un'ipotesi concreta e nel suo futuro potrebbe esserci la Juve dell'amico Ronaldo.