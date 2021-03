Il calciomercato non è poi lontano, anzi. La stagione è ancora in pieno svolgimento, ma la testa viaggia già ai prossimi mesi, che serviranno a imbastire nuovamente una squadra che possa ambire ad ogni trofeo. Il centrocampo andrà rifatto, ma tanto ruota anche intorno all'attacco: lì, c'è un trio forte ma instabile. Ronaldo-Morata-Dybala: un gruppetto che potrebbe saltare per aria in vista della prossima stagione. L'ultimo anno di contratto per CR7 e Dybala (a meno di un accordo sul rinnovo che ancora non c'è), il rinnovo del prestito per Alvaro. Tutto ancora da decidere... con un rischio grande, secondo quanto riportato dal Corriere di Torino.