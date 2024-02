Le parole di Federico, direttore tecnico dell'Udinese, a Tuttosport:- «Premettendo che il bene generale dell’Udinese viene prima di quello di ogni singolo giocatore, è chiaro che il calciatore abbia patito e avuto un calo di rendimento nelle settimane in cui le trattative erano molto serrate. E’ un essere umano e capita, ma nelle ultime gare si sono riviste le sue caratteristiche più importanti. Su di lui c’è l’interesse di tutti i grandi club, anche tedeschi e inglesi, potenzialmente anche della Juventus, con cui, come Udinese, abbiamo da sempre ottimi rapporti. La Juve è un club che lo monitora senza dubbio, poi non possiamo sapere se punteranno sui di lui. Sicuramente sarà protagonista anche del prossimo mercato».