Il mercato della prima squadra, ma non solo. La Juve lavora anche per il calciomercato dell'Under 23 con Giovanni Manna, direttore sportivo della seconda squadra bianconera, voglioso di garantire a Lamberto Zauli nuovi volti importanti. Con due obiettivi, in primo luogo: un difensore centrale e un attaccante.



Come riporta Tuttosport, l'indiziato numero uno, per il primo slot, risponde al nome di Davide De Marino, classe 2000 in forza alla Pro Vercelli. Su di lui anche il Napoli e la Samp, ma la Juve è avanti, perché serve per rimpiazzare un Dragusin sempre più in orbita prima squadra. Per l'attacco, invece, la candidatura più seria è quella di Emanuele Pecorino, classe 2001 di proprietà del Catania con cui ha segnato già 5 gol. Alternativa: Romeo Giovannini, 4 gol con la maglia del Carpi, che piace al Bari. Dovranno sostituire il partente Petrelli.