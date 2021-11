La priorità della Juventus, ormai è chiaro, è Dusan. Il serbo della Fiorentina, però, non è l’unico nome in lista: il piano B che può scalare posizioni è Darwin Nuñez del Benfica, 22enne attaccante uruguaiano, scovato da Manuel Rui Costa nell’Almeria (serie B spagnola). E' considerato il nuovo Cavani, anche per lo spirito. Finora per lui 8 gol con il Benfica, di cui 3 in Champions. L’ultimo timbro europeo - racconta Tuttosport - a Monaco di Baviera, nel 5-2 subito contro il Bayern è arrivato proprio sotto gli occhi di un collaboratore dell’uomo mercato juventino Federico Cherubini.