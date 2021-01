Ultimi giorni di calciomercato e la Juventus rimane attiva su tutti i fronti. Secondo quanto riporta il giornalista di Sky Sport Fabrizio Romano, sarebbe tutto fatto tra la società bianconera e il Marsiglia che avrebbero impostato uno scambio alla pari e la trattativa sarebbe già ai dettagli finali. A volare in Francia sarebbe il trequartista della Primavera e dell'Under 23 Franco Tongya. Alla Juventus, invece, arriverà Marley Akè, ala sinistra classe 2001 che, molto probabilmente, si aggiungerà alla rosa a disposizione di Lamberto Zauli, ma che potrebbe gravitare fin da subito in orbita prima squadra. IL NUOVO ARRIVO - Marley Aké è un'ala sinistra che, all'occorrenza, può giocare anche come punta. In questa stagione è comparso con una certa continuità sui campi della Ligue 1: Villas-Boas gli ha concesso 9 presenze, sempre da subentrante, per un totale di 137 minuti. Aké, piede naturale il destro, ama partire dalla sinistra per poi accentrarsi per cercare l'imbucata per i compagni o la conclusione a rete. Lo spunto nello stretto e il dribbling sono le qualità che l'hanno posto sotto i riflettori, oltre ad un discreto fiuto per il gol. Nella scorsa stagione, nel campionato National 2 - la quarta categoria francese dove milita la squadra B del Marsiglia - mise a segno un filotto di 5 partite consecutive con gol, tra queste una tripletta contro l'Endoume. Il calciatore, in un primo momento, dovrebbe essere aggregato alla rosa dell'Under 23. Proprio l'esperienza nella prima squadra dell'OM ne sottolineano le doti e l'esperienza che potrà tornare comoda anche ad Andrea Pirlo in caso di necessità.