Secondo le informazioni di Fabrizio Romano, per Vasilijeè previsto un viaggio in Italia nella seconda settimana di gennaio, dove si sottoporrà ai test medici come nuovo giocatore della Juventus. Il giovane talento nato nel 2006 si unirà al club per una cifra di €2 milioni, con ulteriori €1 milione di bonus facili e altri incentivi per il potenziale, portando il pacchetto totale a €5 milioni. La trattativa si concluderà con esito positivo dei test medici e il completamento delle formalità contrattuali.La Juventus, fortemente impegnata nel consolidare il proprio roster con giovani promettenti, vede in Adzic una prospettiva chiave per il futuro della squadra. Dopo la firma del contratto e le procedure amministrative, Adzic non farà tappa a Torino immediatamente. Il giovane del 2006 concluderà la stagione attuale con il Budućnost Podgoric in Montenegro, prima di aggregarsi ufficialmente alla Juventus dalla prossima estate.