Oltre ad affondare per Locatelli, la Juve continua a tenere le antenne dritte sugli attaccanti. Aspettando l’incontro finale con l’agente Jorge Mendes e Cristiano Ronaldo, atteso a Torino tra domenica e lunedì, il club continua a tenere rapporti con vari attaccanti. In cima alla lista restano Gabriel Jesus (Manchester City) e Mauro Icardi, sempre vive anche le piste Dusan Vlahovic (Fiorentina) e Moise Kean (Everton). Mentre per il 19enne Kaio Jorge il Milan è favorito.