La Juventus si prepara a questi ultimi giorni di mercato senza particolari attese. Saltato lo scambio De Sciglio-Kurzawa, l'unica porta aperta sembra essere rimasta quella di Emre Can, che piace al Borussia più di quanto non piaccia a Sarri, visto i pochi minuti riservati in campo al tedesco. Così, con la chiusura prevista per venerdì alle 20.00, i bianconeri guardano più a quanto già fatto che a quanto ancora da fare. Ecco, quindi, tutti gli affari ufficiali chiusi dalla Juventus in questa sessione di trasferimenti invernale.



Arrivi: Kulusevski (c, Parma - a luglio).

Partenze: Mandzukic (a, Al-Duhail), Perin (p, Genoa).