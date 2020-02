Il calciomercato invernale si è chiuso ormai da qualche giorno, ecco la lista completa con tutti gli affari UFFICIALI, come riportati sul sito bianconero:



Rafael BANDEIRA DA FONSECA - cessione temporanea con opzione ad Amiens (FRA);



Enzo Alan Tomas BARRENECHEA - acquisizione definitiva da Sion (CHE);



Stefano BELTRAME - cessione definitiva a CSKA Sofia (BUL);



Matteo Luigi BRUNORI - acquisizione definitiva da Pescara;



Emre CAN - cessione temporanea con opzione e obbligo riscatto a Borussia Dortmund (GER);



Luca CLEMENZA - cessione temporanea con opzione a Pescara;



Yannick COTTER - acquisizione definitiva da Sion (CHE);



Yannick COTTER - cessione temporanea a Sion (CHE);



Ferdinando DEL SOLE - risoluzione cessione temporanea a Juve Stabia;



Wesley David DE OLIVEIRA ANDRADE - acquisizione definitiva da Hellas Verona;



Nicolò FRANCOFONTE - cessione temporanea con obbligo di riscatto a Sampdoria;



Nikolai Baden FREDERIKSEN - cessione temporanea con opzione a Fortuna Sittard (NL);



Erik GERBI - cessione temporanea con obbligo di riscatto a Sampdoria;



Kwang Song HAN - trasformazione acquisizione da temporanea a definitiva da Cagliari;



Kwang Song HAN - cessione definitiva ad Al Duhail (QAT);



Dejan KULUSEVSKI - acquisizione definitiva da Atalanta;



Dejan KULUSEVSKI - cessione temporanea a Parma;



Eric LANINI - cessione definitiva a Parma;



Daniel LEO – esercizio diritto d’opzione per l’acquisizione definitiva da Lugano (CHE);



Mario MANDZUKIC - cessione definitiva ad Al Duhail (QAT);



Ettore MARCHI - acquisizione temporanea da Monza;



Edoardo MASCIANGELO - trasformazione cessione da temporanea a definitiva a Pescara;



Alejandro Jose MARQUES MENDEZ - acquisizione definitiva da Barcelona (SPA);



Alessandro MINELLI - acquisizione definitiva da Parma;



Dany MOTA CARVALHO - cessione temporanea con obbligo riscatto a Monza;



Jean-Claude Junior NTENDA WA DIMBONDA - acquisizione definitiva da Nantes (FRA);



Matheus PEREIRA DA SILVA - risoluzione cessione temporanea a Dijon (FRA);



Matheus PEREIRA DA SILVA - cessione temporanea con obbligo riscatto a Barcelona (SPA)



Mattia PERIN - cessione temporanea a Genoa;



Marko PJACA - cessione temporanea ad Anderlecht (BEL);



Jonas Jakob ROUHI - acquisizione definitiva da Brommapojkarna (SWE);



Razvan Sergiu SAVA - risoluzione cessione temporanea a Pescara;



Razvan Sergiu SAVA - cessione temporanea con opzione a Lecce;



Kristian SEKULARAC - acquisizione definitiva da Servette (CHE);



Ransford SELASI - cessione temporanea a Lugano (CHE);



Matteo STOPPA - cessione temporanea con obbligo di riscatto a Sampdoria;



Giacomo VRIONI - acquisizione definitiva da Sampdoria.