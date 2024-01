Charliepotrebbe diventare una sorpresa nella lista di mercato della? Al momento, sembra meno probabile. Intermediari hanno avanzato la proposta del centrocampista dell'Arsenal, attualmente in prestito allo Swansea, alla Juventus. Tuttavia, per ora, la Juve sembra contemplare Patino come un'alternativa da considerare per il futuro, piuttosto che un colpo imminente. La dirigenza bianconera sta valutando attentamente le opzioni di mercato, e sebbene il nome di Patino sia stato proposto, il suo arrivo non sembra essere in cima alla lista delle priorità in questo momento.