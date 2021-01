La Juventus Under 23 è fonte da cui attingere talento per il futuro, per la Juve e non solo. Ragazzi che hanno bisogno di crescere per diventare davvero forti e che sono richiesti da molti. Come vi abbiamo raccontato un paio di giorni fa, uno di loro si appresta a vivere un’esperienza in prestito: Luca Coccolo, difensore classe 1998 prossimo a diventare un nuovo giocatore della Cremonese. Operazione di fatto chiusa grazie al lavoro delle due dirigenze: il bianconero si trasferirà in prestito secco, lunedì sarà in città per il classico iter che prevede visite mediche e firma del contratto. E potrebbe non essere finita: anche Ferdinando De Sole e Alessandro Di Pardo sono nomi caldi per la Cremonese.