L'agente diJoao Santos ha parlato a Radio Kiss Kiss del futuro del suo assistito, spesso accostato alla Juventus. Le sue parole:"Jorginho in Italia? Perchè no? Se una squadra italiana dovesse aver bisogno di un calciatore con le caratteristiche di Jorginho saremmo disposti a parlarne. Juventus? Mai dire mai, nel mondo del calcio non esiste il ‘mai’".