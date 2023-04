Come ogni anno la storia si ripete: la Juve vuole Sergeje il serbo vorrebbe diventare bianconero. Poi però resta tutto così com'è, perché di sconti reali alla fine Claudio Lotito non ne ha mai fatti. Anche se Mateja Kezman, agente del giocatore, è convinto di avere avuto la parola dal presidente della Lazio che l'era delle sparate fuori mercato sia finita: allora la Juve si rimette in fase d'ascolto, alle giuste condizioni potrà fare di nuovo la sua mossa. A riferirlo è Calciomercato.com.