Wojciech Szczesny rischia di lasciare la Juve nella prossima sessione di mercato. Come riporta il Corriere della Sera, il portiere polacco ha un contratto fino al 2024, ma i bianconeri stanno cercando un acquirente e una sistemazione per poter insistere con Gigio Donnarumma. Paratici cerca una soluzione, ma Szczesny è il "tradito" in questo disegno.