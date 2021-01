Non è un mistero che in questa sessione di calciomercato la Juventus stia cercando una quarta punta che possa dare a Pirlo un'alternativa in più nell'alternare - o far riposare nel momento del bisogno - Morata. I nomi fatti nelle ultime settimane sono diversi: tra questi un altro grande ritorno, Fernando Llorente. Rispetto alla posizione dell'attaccante basco, è intervenuto l'allenatore del Napoli, Gattuso: "In questo momento non si muove perché non sappiamo quando tornerà Osimhen e Mertens non è ancora al meglio. Negli ultimi giorni di mercato si vedrà".