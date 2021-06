Per Manuel Locatelli alla Juve è solo una questione di tempo. La sensazione è questa e ve la raccontiamo da giorni. Ma emerge un nuovo retroscena: "L’incontro di ieri è stato di fondamentale importanza - racconta Pedullà - perché ha ribadito la volontà bianconera di chiudere l’operazione. Locatelli è la prima e unica scelta, non ci sono piani B. Il retroscena che sintetizza come anche il Sassuolo voglia dare la precedenza alla Juve: l’Arsenal stava per presentare un’offerta, il Borussia lo aveva già fatto preannunciando 35 milioni".