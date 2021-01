1









Secondo Talk Sport anche il Manchester United si è inserito nella corsa per il 18enne Gabriel Veron. L'attaccante brasiliano del Palmeiras è già nel mirino di diverse big tra cui Barcellona, Manchester City e Juventus. Il giocatore ha una clausola rescissoria da 60 milioni, ma non per questo andrà via per quella cifra: in patria lo considerano già il nuovo Neymar.