Zaniolo si è ripreso come meglio non poteva dal secondo grave infortunio al ginocchio ed è stato tra i trascinatori della Roma di Mourinho, soprattutto in Europa. Emblematico il suo ruolino di marcia: otto gol totali, di cui sei in Conference League, compreso quello decisivo nella finale di Tirana contro il Feyenoord. Il giovane sembra dare il meglio sui palcoscenici internazionali, in particolare con i club visto che ha indossato una sola volta la maglia azzurra in tutto il 2022. Con questi numeri, naturale che il suo nome sia finito sui taccuini dei direttori sportivi dei più importanti club d’Europa. E anche dei bookies che stanno monitorando quotidianamente il suo possibile futuro. Un futuro che a oggi pare ancora colorato di giallorosso. Secondo Betclic, la permanenza nella Capitale è l’opzione con la quota più bassa: 1.40. A seguire (a 2.50) c’è il Milan. I neo Campioni d’Italia vogliono tornare protagonisti anche in Europa e quello di Zaniolo potrebbe essere il profilo più indicato. Anche la Juventus è sulle tracce del ragazzo: la quota per un futuro a Torino è fissata da Betclic a 4. Più difficile, restando in Italia, un ritorno all’Inter, dove Zaniolo si era messo in luce nelle giovanili. La quotazione dei nerazzurri è piuttosto alta, a 50. In Europa c’è la fila di pretendenti, capitanata dal Tottenham di Antonio Conte a 15, seguito dall’ambizioso Newcastle a 30. Chelsea, Liverpool, Real Madrid e Manchester United hanno la stessa quota di 50 per Betclic. Ancora meno le chance per Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City a 100. Resta poi l’ipotesi “Altro” a 7.50.